В понедельник, 7 октября, в ТиНАО произошла массовая авария. На Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщает агентство Москва. В результате ДТП пострадали два человека. ..

В понедельник, 7 октября, в ТиНАО произошла массовая авария. На Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщает агентство "Москва".В результате ДТП пострадали два человека. Подробности их состояния не раскрываются.На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает "".