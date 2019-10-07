В ГУ МВД России по г. Москве сотрудников штабных подразделений столичной полиции поздравили с 101-й годовщиной образования службы в системе МВД...

В ГУ МВД России по г. Москве сотрудников штабных подразделений столичной полиции поздравили с 101-й годовщиной образования службы в системе МВД.Ведомственные награды сотрудникам вручил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.«Штаб – это особое подразделение, перед сотрудниками которого стоит целый спектр важных задач. Это подразделение, которое связывает вокруг себя все службы территориального органа внутренних дел. Хочу поблагодарить за то, что ежедневно выполняете колоссальную работу и всегда с ней хорошо справляетесь», – отметил заместитель начальника Главка.7 октября 1918 года является днем образования штабных подразделений. В этот день более ста лет назад в Главном управлении рабоче-крестьянской милиции были созданы инструкторский и информационный отделы, явившиеся прообразом современных штабных подразделений.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве