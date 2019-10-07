Инцидент произошёл в парке 50-летия Советской власти вечером 28 сентября. Отношения выясняли взрослый мужчина и группа подростков.

Муромское отделение полиции проводит проверку по факту драки на детской площадке. Инцидент произошёл в парке 50-летия Советской власти вечером 28 сентября. Отношения выясняли взрослый мужчина и группа подростков. Видео вызвало большой резонанс. В - свыше 300 комментариев. Жители Мурома возмущены поведением подростков. По словам очевидцев, конфликт спровоцировало использование петард на детской площадке.