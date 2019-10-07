В понедельник, 7 октября, недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительный выстрел. 50 ..

В понедельник, 7 октября, недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительный выстрел. 50 человек были задержаны, передает "Интерфакс".По предварительной версии, конфликт произошел между двумя группами местных жителей "на бытовой почве". В результате потасовки пострадал один человек. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает .