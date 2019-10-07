В подмосковном Жуковском пьяный мужчина случайно убил маленькую дочь. В отношении нерадивого отца завели уголовное дело. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного ..

В подмосковном Жуковском пьяный мужчина случайно убил маленькую дочь. В отношении нерадивого отца завели уголовное дело. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.Согласно предварительной версии, мужчина следил за ребенком, пока его супруга находилась в родильном доме. Вечером 3 октября он пригласил знакомых к себе домой для распития алкогольных напитков. Во время застолья пьяный мужчина задушил свою маленькую дочь, после чего уснул.