Воспользовавшись тем, что хозяин одной из квартир уснул и оставил дверь незапертой, злоумышленник вошел внутрь и похитил оттуда имущество...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 34-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу личных вещей из квартиры, среди которых кожаная сумка, паспорт, банковские карты, золотые часы, мобильный телефон, ключи от квартиры и машины, а также денежные средства. Общий ущерб составил более 440 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Хлобыстова. Им оказался 29-летний приезжий.Установлено, что накануне ночью злоумышленник ходил по подъезду в доме на Рязанском проспекте и дергал дверные ручки. Воспользовавшись тем, что хозяин одной из квартир уснул и оставил дверь незапертой, мужчина вошел внутрь и похитил оттуда имущество. Часть похищенного была изъята, денежные средства он потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18