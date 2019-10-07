В лесу Хилокского района Забайкальского края медведь напал на женщину. От полученных ранений она скончалась. Об этом сообщает со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу ..

В лесу Хилокского района Забайкальского края медведь напал на женщину. От полученных ранений она скончалась. Об этом сообщает со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.Тело женщины с рваными ранами головы, туловища и рук обнаружили в нескольких километрах от села Тэрэпхэн в минувшее воскресенье, 6 октября. Личность погибшей уже установлена, передает .