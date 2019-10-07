В среднем жители города получают 33 тысячи в месяц

Владимир оказался на 86-м месте в рейтинге соотношения зарплат и стандартного потребительского набора. Об этом сообщает Зебра-ТВ со ссылкой на РИА новости.Сообщается, что для составления рейтинга в РИА сопоставили стандартный потребительский набор, включающий 112 товаров и услуг (еда, одежда, парикмахер... ) и среднюю зарплату в городе, равняющуюся 33 тысячам рублей. По результатам эксперимента, на месячную зарплату владимирец может позволить себе купить 1,68 стандартного потребительского набора.С этими цифрами Владимир занял 86 место в рейтинге, обогнав Тамбов и Таганрог, но пропустив вперед такие города как Орск, Курск и Дзержинск.