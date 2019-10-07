Жители города предпочитают не платить в магазинах

На канале YouTube «Тот еще компот» появилось видео, на котором владимирец провел социальный эксперимент над жителями города. Эксперимент заключался в том, что он оставил на улице магазин без продавца, где за товар можно заплатить сколько угодно, просто оставив деньги в коробке – результаты неутешительные.По словам создателя канала, эксперимент провалился. Владимирцы просто подходили, брали товар и уходили, ни оставив ни рубля. Некоторые лишь делали вид, что оставили деньги, но забирали покупку «за так».Отметим, что это не первый подобный эксперимент на канале «Тот еще компот». В первый раз все прошло более удачно, но тогда у каждого товара был свой ценник. «Плати, сколько хочешь» для местных жителей, видимо, означает – бесплатно.