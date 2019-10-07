С начала 2019 года жители Владимира видеонаблюдения от «Ростелекома»

С начала 2019 года жители Владимира приобрели более тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома». Пик потребительского спроса пришелся на июль и август – период отпусков, когда вопрос безопасности жилья в отсутствие хозяев особенно актуален. Услуга пользуется популярностью у жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«С начала 2019 года абонентская база «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» выросла на тысячу пользователей. Согласитесь, удобно онлайн контролировать, выучены ли уроки у детей, как ведет себя домашний питомец и все ли в порядке с пожилыми родителями. Быть на связи со своим домом 24/7 – залог спокойного сна и безмятежного отпуска».В стартовый пакет сервиса «Видеонаблюдение» входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры абоненту сразу же приходит уведомление.Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за бесплатной помощью установщика.Подробности об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-450-0-150 или на сайте компании.