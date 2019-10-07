Мальчика увезли в реанимацию

Во Владимире 6-летний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник и выпал из окна с третьего этажа. Мальчик был доставлен в реанимацию, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По информации следствия, 6 октября мать ребенка выпивала на кухне с друзьями, не обращая внимания на сына. В это время он зашел в комнату с открытым окном, забрался на подоконник и выпал из окна. Мать продолжала выпивать в компании, не зная о произошедшем. Тревогу забили лишь соседи, увидевшие ребенка на земле.Установлено, что многодетная семья уже давно состоит на учете в органах профилактики. На иждивении женщины четверо детей, с которыми она не справляется. Органы безопасности передали детей близким родственникам.За 2019 год это уже 11 ребенок, выпавший из окна. 10 из них получили различные травмы, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.