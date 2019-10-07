Трагедия произошла на ул. В Дуброва, 6 октября. Мать мальчика в это время распивала спиртное на кухне с друзьями.

Трагедия произошла на ул. В Дуброва 6 октября. Мать мальчика, на иждивении которой находится четверо детей, в это время распивала спиртное на кухне с друзьями. Она даже не обратила внимания на то, что маленький сын вышел в соседнюю комнату и забрался на подоконник. Пострадавшего мальчика обнаружили соседи, которые и вызвали «скорую помощь». Ребенок с травмами был доставлен в реанимационное отделение детской больницы.К слову, многодетная семья уже состояла на учете как неблагополучная . После инцидента дети были временно переданы на попечение близкому родственнику. Решатся вопрос о дальнейшем жизнеустройстве малолетних, сообщает Следственный комитет области