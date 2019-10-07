На участие в конкурсе было подано 138 заявок, в финал прошли лишь 14 организаций.

На участие в конкурсе было подано 138 заявок, в финал прошли лишь 14 организаций.Сертификаты на установку детской площадки, благоустройство дворовых территорий и энергоаудит - такие подарки получили лучшие управляющие компании Владимирской области. Конкурс во второй раз провела компания "ЭнергосбыТ Плюс". Участвовать могли ТСЖ, у которых нет долгов за энергоресурсы. Таких компаний 138, это одна восьмая от общего числа партнеров владимирского "Энергосбыта".Валерий Маковский, директор владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс": "Мы хотим показать, что у нас есть не только неплательщики, которые на слуху у нас, которые являются проблемными компаниями, с которыми мы вынуждены работать в судах, принимать какие-то другие меры по получению задолженностей. Но есть и ряд потребителей, при чем очень большой, которые исправно платят за получаемые ресурсы. Соответственно, я думаю, что у них нет и с гражданами проблем по оказанию коммунальных услуг. Это лучшие компании! Мы хотим показать, что у нас есть партнеры, которые ведут свой бизнес успешно и мы стараемся им в этом помогать."Победителям конкурса стала "Жилищная компания", она набрала максимальное количество баллов. Организация на рынке коммунальных услуг совсем недавно, в ее управлении 27 домов старого жилого фонда. Победа в конкурсе - большой шаг в работе с жителями, рассказывает директор "Жилищной компании" Николай Угодин. Организации достался главный приз - сертификат на установку детской площадки.Николай Угодин, директор ООО "Жилищная компания": "Площадка достанется не одному дому, а комплексу домов. Там у нашей организации кружочек, где шесть домов. Поставим на придомовой территории одного дома, но детей много и смогут приходить все.""ЭнергосбыТ Плюс" - крупнейший поставщик энергоресурсов в России. Надежность проверена годами работы. Компания сотрудничает не только с предприятиями, но и с жителями частного сектора. Чтобы тепло и свет были в каждом доме.Ольга Павловская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"