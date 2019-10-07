Занятия будут проходить в парке 850-летия

5 октября на стадионе в парке 850-летия города Владимира прошло торжественное открытие детской муниципальной школы по футболу. В нем приняли участие около 400 ребят и взрослых, сообщают в Мэрии.Открытие школы прошло в праздничной атмосфере. Наконец-то у юных жителей города появилась возможность бесплатно заниматься любимым видом спорта. Школа рассчитана на 220 человек, с которыми будут работать 4 тренера, имеющие опыт игры на профессиональном уровне: Илья Титаренко, Дмитрий Зинович, Максим Отмахов и Андрей Миронов.«Во Владимире тысячи мальчишек любят футбол, играют в него, испытывают азарт, учатся радоваться победам и извлекать уроки из поражений. Игра учит командному духу, личной ответственности за общий результат. Сегодня с открытием новой муниципальной школы у владимирских ребят появилась еще одна возможность учиться играть в футбол под руководством опытных наставников», - заявил начальник городского управления по физической культуре Владимир Гарев.После пламенной речи Гарев вместе с Даниилом Безруковым сделали первый удар по мячу, тем самым дав стартовый свисток к первому матчу между юниорами владимирской муниципальной школы.