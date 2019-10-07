В областном центре произошло сразу 2 ДТП с участием пожарных машин

Гололедица, мокрый снег с дождем как всегда застали нас врасплох. Многие автомобилисты еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю, многие и не торопятся, надеясь на обещанные +11 к концу недели. Как результат, вереница фотоотчетов с мест ДТП в соцсетях. Иногда, лихачей не останавливают ни гололёд, ни снегопад, ни проблесковые маячки и сигналы спецтехники. Так, в областном центре накануне произошло сразу 2 ДТП с участием пожарных машин.