Малышка была обнаружена посетителями одного из магазинов на пр. Строителей в субботу, 5 октября.

Малышка была обнаружена посетителями одного из магазинов на пр. Строителей в субботу, 5 октября. Она пряталась под лестницей у входа магазин. Назвать свое имя и точный адрес ребенок не мог.В течение нескольких часов сотрудники полиции опрашивали жильцов близлежащих домов, торговых точек и прохожих, изучали записи с камер видеонаблюдения. Около 12 часов дня личности родителей были установленыСотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельств, при которых 2-летний малыш остался без присмотра взрослых. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности, сообщает УМВД области