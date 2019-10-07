Накануне из-за непогоды и налипания мокрого снега на линии электропередачи без энергоснабжения остались 9 районов области, сообщают во "Владимирэнерго".

Накануне из-за непогоды и налипания мокрого снега на линии электропередачи без энергоснабжения остались 9 районов области, сообщают во "Владимирэнерго".Отключения затронули присоединённые к Владимиру территории, Александровский, Вязниковский, Гусь- Хрустальный районы, Ковров и Ковровский районы, а также Петушинский, Селивановский, Собинский и Суздальский. В восстановительных работах были задействованы 17 бригад, 18 единиц техники и почти полсотни человек. Как отмечают энергетики, к сегодняшнему утру энергоснабжение в районах, подведомственных "Владимирэнерго", восстановлено. Тем не менее, энергетики продолжают работу в усиленном режиме.