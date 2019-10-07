За неделю в больницы обратились 10 278 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницы обратились 10 278 человек с признаками ОРВИ, среди которых 6124 ребенка. Показатель заболеваемости в регионе составил 75,30 на 10 тысяч человек, что на 7,7% выше эпидемического порога, сообщают в Роспотребнадзоре по Владимирской области.Во Владимире же 3721 человек обратились в больницы за это время. Показатель заболеваемости на территории города ниже эпидпорога на 5,9%. Иными словами, во Владимирской области эпидемия ОРВИ, в то время как в городе – пока нет.Высокая заболеваемость отмечается в Меленковском, Собинском и Юрьев-Польском районе.Одновременно с этим в области продолжается прививочная кампания против гриппа. Управление Роспотребнадзора рекомендует всем в кратчайшие сроки пройти вакцинацию против гриппа, обратившись в медицинские организации по месту жительства.