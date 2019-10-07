В Александрове, несмотря на снег и холод, люди вышли на экологический митинг "Александров - не помойка".

В Александрове, несмотря на снег и холод, люди вышли на экологический митингОколо двухсот человек протестовали против несанкционированных свалок, ввоза московского мусора, александровского полигона. К митингующим присоединились активисты из Сергиева-Посада, различные политические деятели. Общественники обратились к горожанам - активнее действовать в случае обнаружения нелегального мусора на улицах города и потребовали от властей: и городских, и областных решительных действий по решению мусорной проблемы. Прозвучало и очередное обращение к губернатору Владимиру Сипягину, который год назад пообещал остановить ввоз московского мусора на александровскую землю.