Жители требовали немедленного закрытия давно переполненной свалки и расторжения договора эксплуатации полигона.

Митинг самых стойких, болеющих за экологию города александровцев прошел в минувшую субботу. Их не остановили даже снег и ветер. Жители требовали немедленного закрытия давно переполненной свалки и расторжения договора эксплуатации полигона. Они уверены в том, что свалка незаконна, поскольку ее даже нет на картах.К протестующим присоединились депутаты Заксобрания области и общественные деятели.