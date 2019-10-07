На этап "Золотые ворота" в Судогодский район уже съехались участники из разных регионов - Владимирская область, Москва, Иваново, Вологда, Кострома и другие - сообщает Судогда ТВ.

На этап "Золотые ворота" в Судогодский район уже съехались участники из разных регионов - Владимирская область, Москва, Иваново, Вологда, Кострома и другие - сообщает Судогда ТВ.Длина трассы - 8 с половиной километров. Большая часть проходит по карьерам. Основное внимание - безопасности: случайных машин на дистанции быть не может - все подъезды контролируют дорожные комиссары.Дмитрий Икрамов, организатор гонки, представитель ФАС ВО по дисциплине ралли: "Каждую гонку экипажей всё прибавляется и прибавляется. Популярность этой серии растет, а именно популярность Владимирского этапа. Потому что здесь и организация устраивает всех гонщиков, а главное устраивают их дороги, которые мы их подготавливаем."Желающих участвовать хватает. Для многих автолюбителей эти соревнования - редкая возможность погонять. По словам организаторов, человек, который участвовал в соревнованиях, уже не будет лихачить в городе или где-то на оживленных дорогах.Юрий Лябин, участник соревнований, ветеран автоспорта: "У нас проблема одна - у нас нет своей трассы в области. То есть, между гонками людям негде тренироваться. Нам бы хотя бы какой-нибудь кусок земли выделили в области."Илья Яшонков, руководитель автосекции "Феникс", участник соревнований: "Мы, со своей стороны, контролируем, воспитываем в людях культуру вождения, чтобы соблюдали скоростной режим, чтобы уступали друг другу, взаимовежливости - каким-то вот таким вещам."Здесь обмениваются опытом профессионалы и постигают мастерство любители. Следующая гонка - финал сезона пойдет в Ивановской области 14-15 декабря.Екатерина Максимова. По материалам Судогда ТВ.