Он хранил его там, сделав специальное углубление

Во Владимире в СИЗО-1 у осужденного изъяли телефон, спрятанный в губке для мытья посуды. По информации УФСИН по Владимирской области, телефон был очень маленький и не имел металлических конструкций.Сотрудники УФСИН регулярно делают все, чтобы посторонние предметы никак не могли оказаться на территории тюрьм. Однако один осужденный ухитрился хранить телефон в губке для мытья посуды, сделав там специальное углубление. Охранникам удалось обнаружить телефон и изъять.Случай считается грубым нарушением режима, что отразится в личном деле осужденного.