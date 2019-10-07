Ситуация на Украине после подписания Киевом формулы Штайнмайера резко обострилась. Следующим шагом должно было стать отведение войск в Донбассе, но националисты его сорвали. По всей видимости, войти в историю миротворцем у президента Владимира Зеленского не получится.

Ситуация на Украине после подписания Киевом "формулы Штайнмайера" резко обострилась. Следующим шагом должно было стать отведение войск в Донбассе, но националисты его сорвали. По всей видимости, войти в историю миротворцем у президента Владимира Зеленского не получится.Предполагалось, что в понедельник, 7 октября, войска Украиныи народных республик Донбасса будут разведены в населенных пунктах Золотое иПетровское. Однако националисты отказались покидать позиции. После этогоминистр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко объявил, что из-за обстрелаэтих населенных пунктов отведение вооруженных сил сорвалось.Случившееся стало победой радикалов, отмечают авторыТелеграм-канала "Последний блокпост". По их словам, режим тишины налинии разграничения не соблюдается, поэтому война продолжится.Телеграм-канал сообщает, что националисты останутся вЗолотом и проследят, чтобы отвод войск не начался. "Добровольцы готовызанять позиции в случае, если наша Рада все-таки решит преступным путём отвестинаши войска", – пообещали радикалы."Формула Штайнмайера" предполагает проведение вДонбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса. Специальноеположение должно быть закреплено в украинском законодательстве.После подписания "формулы" в разных городах страныначались митинги. Протестующие обвинили президента в сдачеинтересов страны. Самая массовая акция прошла в Киеве: на майдане Независимостисобралось более 10 тысяч человек.Несмотря на серьезность ситуации, опасаться нечего, уверена киевский адвокат Татьяна Монтян. Как показываетпрактика, главным условием для переворота на Украине является поддержка Запада.В противном случае затея обречена на провал, отметила юрист.