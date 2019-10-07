Ситуация на Украине после подписания Киевом формулы Штайнмайера резко обострилась. Следующим шагом должно было стать отведение войск в Донбассе, но националисты его сорвали. По всей видимости, войти в историю миротворцем у президента Владимира Зеленского не получится.
Ситуация на Украине после подписания Киевом "формулы Штайнмайера" резко обострилась. Следующим шагом должно было стать отведение войск в Донбассе, но националисты его сорвали. По всей видимости, войти в историю миротворцем у президента Владимира Зеленского не получится.
Предполагалось, что в понедельник, 7 октября, войска Украины
и народных республик Донбасса будут разведены в населенных пунктах Золотое и
Петровское. Однако националисты отказались покидать позиции. После этого
министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко объявил, что из-за обстрела
этих населенных пунктов отведение вооруженных сил сорвалось.
Случившееся стало победой радикалов, отмечают авторы
Телеграм-канала "Последний блокпост". По их словам, режим тишины на
линии разграничения не соблюдается, поэтому война продолжится.
Телеграм-канал сообщает, что националисты останутся в
Золотом и проследят, чтобы отвод войск не начался. "Добровольцы готовы
занять позиции в случае, если наша Рада все-таки решит преступным путём отвести
наши войска", – пообещали радикалы.
"Формула Штайнмайера" предполагает проведение в
Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса. Специальное
положение должно быть закреплено в украинском законодательстве.
После подписания "формулы" в разных городах страны
начались митинги. Протестующие обвинили президента в сдаче
интересов страны. Самая массовая акция прошла в Киеве: на майдане Независимости
собралось более 10 тысяч человек.
Несмотря на серьезность ситуации, опасаться нечего, уверена киевский адвокат Татьяна Монтян. Как показывает
практика, главным условием для переворота на Украине является поддержка Запада.
В противном случае затея обречена на провал, отметила юрист.