Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблемы российской медицины вместе с профессиональным сообществом. Президент Владимир Путин поставил задачу повышения качества и доступности медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни, напомнил председатель нижней палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблемы российской медицины вместе с профессиональным сообществом. Президент Владимир Путин поставил задачу повышения качества и доступности медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни, напомнил председатель нижней палаты.
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского
сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные
проблемы отечественного здравоохранения. Одна из них – дефицит медицинских
кадров в сельской местности, сказал Володин.
Он усомнился в цифрах, приведенных главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По ее мнению, дефицит кадров составляет 7%.
Это средний
показатель, подчеркнул Володин. В сельских районах недостаток специалистов в центральных районных
больницах достигает 50%, уточнил законодатель.
Обратил внимание Володин и на вопрос статуса врача и
привлекательности профессии. Возвращение к практике распределения проблему не решит, уверен спикер. "Здесь должна быть работа и школы, и местных органов
власти, и главного врача, и регионального Министерства здравоохранения", -
сказал он.
Есть вопросы и к эффективности расходования бюджетных
средств. "Это пример текущего года, когда из суммы на межбюджетные
трансферты в области реализации национального проекта "Здравоохранение" были
выделены 79,5 миллиардов рублей. На конец августа в регионы дошло только 16,9
миллиардов", – отметил Володин.
Он напомнил, что депутаты вместе с Министерством финансов
намерены до конца года принять поправки в закон, чтобы средства в регионы
начали поступать уже в январе. Это повысит эффективность расходования бюджетных
денег, уверен спикер.
Парламентарий призвал представителей профессионального
сообщества подключиться к решению проблем. Примером эффективного взаимодействия
он назвал закон о паллиативной помощи, который депутаты обсуждали с
"Национальной медицинской палатой".