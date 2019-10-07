Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблемы российской медицины вместе с профессиональным сообществом. Президент Владимир Путин поставил задачу повышения качества и доступности медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни, напомнил председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблемы российской медицины вместе с профессиональным сообществом. Президент Владимир Путин поставил задачу повышения качества и доступности медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни, напомнил председатель нижней палаты.В своем выступлении на VII съезде Союза медицинскогосообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главныепроблемы отечественного здравоохранения. Одна из них – дефицит медицинскихкадров в сельской местности, сказал Володин.Он усомнился в цифрах, приведенных главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По ее мнению, дефицит кадров составляет 7%.Это среднийпоказатель, подчеркнул Володин. В сельских районах недостаток специалистов в центральных районныхбольницах достигает 50%, уточнил законодатель.Обратил внимание Володин и на вопрос статуса врача ипривлекательности профессии. Возвращение к практике распределения проблему не решит, уверен спикер. "Здесь должна быть работа и школы, и местных органоввласти, и главного врача, и регионального Министерства здравоохранения", -сказал он.Есть вопросы и к эффективности расходования бюджетныхсредств. "Это пример текущего года, когда из суммы на межбюджетныетрансферты в области реализации национального проекта "Здравоохранение" быливыделены 79,5 миллиардов рублей. На конец августа в регионы дошло только 16,9миллиардов", – отметил Володин.Он напомнил, что депутаты вместе с Министерством финансовнамерены до конца года принять поправки в закон, чтобы средства в регионыначали поступать уже в январе. Это повысит эффективность расходования бюджетныхденег, уверен спикер.Парламентарий призвал представителей профессиональногосообщества подключиться к решению проблем. Примером эффективного взаимодействияон назвал закон о паллиативной помощи, который депутаты обсуждали с"Национальной медицинской палатой".