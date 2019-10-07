Экс-солист группы Чай вдвоем устал от нападок недоброжелателей.
Стас Костюшкин ответил завистникам едким стихотворением.
Экс-солист группы "Чай вдвоем" устал от нападок недоброжелателей.
Стас Костюшкин ответил завистникам едким стихотворением.
В последнее время "Инстаграм" певца атаковали недруги. Злопыхатели
строчат гадости в комментариях к публикациям Стаса Катюшкина. Особенно критикуют
творчество вокалиста, пишут, мол, песни его никому не нужны.
Артиста такие заявления расстраивают, ведь в реальности все
иначе: у Стаса Костюшкина много поклонников. Артист даже опубликовал в
микроблоге видео снятое на одной из провинциальных дискотек. На записи под его
хит "Караочен" пляшут люди почтенного возраста, которые, кажется, довольны задорной
композицией.
Сегодня же, 7 октября, певец, судя по всему, дошел до точки кипения. Он опубликовал стихотворение, в
котором обращается к недоброжелателям. говорит, что его песни
сравнивают с экскрементами.
"Меня обвиняют и хают давно, / Что все мои песни – навоз и говно. / Скажу
без унынья и лени: / На них растут поколенья! / Поясню, кто умом не вывозит, —
/ Все,****, растет на навозе", – отметил вокалист.
"Точно👍👍👍👍👍Вот мы 50 летие под ваш навоз зажигали (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стас , остановись, пожалуйста! Я устала ржать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Талантливый
человек, талантлив во всем!👍😂", "Я вас обожаю 😘😘😘😘😂😂😂😂", – поддержали поклонники.