Экс-солист группы Чай вдвоем устал от нападок недоброжелателей. Стас Костюшкин ответил завистникам едким стихотворением.

Экс-солист группы "Чай вдвоем" устал от нападок недоброжелателей.Стас Костюшкин ответил завистникам едким стихотворением.В последнее время "Инстаграм" певца атаковали недруги. Злопыхателистрочат гадости в комментариях к публикациям Стаса Катюшкина. Особенно критикуюттворчество вокалиста, пишут, мол, песни его никому не нужны.Артиста такие заявления расстраивают, ведь в реальности всеиначе: у Стаса Костюшкина много поклонников. Артист даже опубликовал вмикроблоге видео снятое на одной из провинциальных дискотек. На записи под егохит "Караочен" пляшут люди почтенного возраста, которые, кажется, довольны задорнойкомпозицией.Сегодня же, 7 октября, певец, судя по всему, дошел до точки кипения. Он опубликовал стихотворение, вкотором обращается к недоброжелателям. говорит, что его песнисравнивают с экскрементами."Меня обвиняют и хают давно, / Что все мои песни – навоз и говно. / Скажубез унынья и лени: / На них растут поколенья! / Поясню, кто умом не вывозит, —/ Все,****, растет на навозе", – отметил вокалист."Точно👍👍👍👍👍Вот мы 50 летие под ваш навоз зажигали (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стас , остановись, пожалуйста! Я устала ржать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Талантливыйчеловек, талантлив во всем!👍😂", "Я вас обожаю 😘😘😘😘😂😂😂😂", – поддержали поклонники.