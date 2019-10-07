К чему готовится Донбасс?

К чему готовится Донбасс?Та самая деревня Петровское. Именно в районе нее через несколько дней и должны начаться те самые процессы, о которых сейчас больше всего говорят. Деревня, почти полностью разрушенная войной. До боевых действий здесь были более 120 домов и более 500 жителей, сейчас не наберется и 20.Две улицы, развалины клуба и памятник и дома, уничтоженные обстрелами. Те из жителей, кто остались, — в основном пенсионеры, прожившие здесь всю жизнь и несогласные покидать свои жилища, даже с полным отсутствием оконных стекол.О жизни под постоянными обстрелами нам рассказывает глава домохозяйства Иван Петрович Колышев. Знакомит нас с поголовьем – собаки, куры, кошки — и демонстрирует урожай — только выкопали морковь.- Про развод сил что думаете?- Бог его знает,- говорит Колышев.- Это же у вас будет главный развод в Петровском. Это уже второй раз. Уже раз было. Чем кончилось?- Ничем, назад все вернулось.Попытка развода здесь действительно будет уже вторая по счету. В 2016 году в многочисленным присутствии прессы и представителей ОБСЕ силы торжественно разошлись, но в итоге военные ДНР остались на новых позициях, а ВСУ через какое-то время продвинулись обратно в глубь образовавшейся так называемой серой зоны. И опять в итоге — окопы вплотную.По ходам сообщений и окопам идем в самый дальний блиндаж, от которого, по идее, украинских позиций даже видно быть не должно. Но и в бинокль, и в прицел, и с помощью объектива камеры видна роща, в которой оборудованы блиндажи."Минируют территорию. Не видно в бинокль, чтобы они готовились к отходу. Заявления, которые они постоянно делают о том, что они отказываются выполнять приказ своего президента Зеленского", — сказал Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.В условиях полного взаимного недоверия бесконечные обвинения в том, что огонь открывается именно со стороны ДНР, — лишь повод для того, чтобы не исполнять взятые на себя обязательства, уверены по эту линию фронта.Такая же карта разыгрывалась и в Луганске, на печально знаменитом мосту. Тут так же украинская сторона без конца заявляла, что отвод невозможен, говоря об обстрелах со стороны ЛНР. Попытки отвода исчислялись десятками, но в итоге результат все-таки достигнут, к ремонту моста приступили, и хотелось бы верить, что желание его починить — взаимное с обеих сторон.Украинские строители должны бы согласовывать с луганским берегом все работы, но делать это нужным не считают. Контактное лицо с той стороны выдвигается на встречу с ориентиром — красной курткой в руке. Но на этом компетенция переговорщика, кажется, заканчивается."Ничего нового не видим. Украинская сторона остается в своем амплуа. Контактное лицо, обозначенное в Минске для переговоров, к сожалению, не владеет информацией по виду работ и по самому проекту", — отметила депутат Народного Совета ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы на Минских переговорах и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Но, несмотря на все препятствия, работы ведутся. Уже запущен обходной временный мост, и для огромного потока людей – в основном пожилых — отпала необходимость карабкаться по отвесному пандусу, который скоро будет разобран.Шпионская составляющая противостояния с украинским силовым блоком тоже в разгаре. Это лишь небольшой, получивший логическое завершение на днях эпизод: к 17 годам тюрьмы в Донецке приговорен Юрий Черевченко. Он добровольно сотрудничал с СБУ, добывал информацию о передвижении и дислокации военных, пытался вербовать информаторов. И теперь надеется на очередной обмен.