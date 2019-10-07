Компания Вымпелком, обслуживающая клиентов под торговой маркой Билайн, расследует инцидент с предполагаемой утечкой данных абонентов ее услуги широкополосного доступа в Интернет (Домашний Интернет). Информация о якобы произошедшей утечке 8 миллионов данных абонентов проводного интернета Билайн ранее появилась на одном из анонимных интернет-ресурсов.

Компания "Вымпелком", обслуживающая клиентов под торговой маркой "Билайн", расследует инцидент с предполагаемой утечкой данных абонентов ее услуги широкополосного доступа в Интернет ("Домашний Интернет"). Информация о якобы произошедшей утечке 8 миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн" ранее появилась на одном из анонимных интернет-ресурсов.По сообщению пресс-службы "Вымпелкома", в компании создан оперативный штаб для расследования ситуации. Установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентов фиксированного доступа в Интернет, при этом, подчеркивают в компании, "значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна".В "Вымпелкоме" пояснили, что в конце 2017 года компания обнаружила утечку части информации о клиентах широкополосного доступа вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были приняты меры к тому, чтобы пресечь повторение подобных инцидентов и привлечь виновных лиц к ответственности.По сообщению компании, база ее клиентов широкополосного доступа на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не 8 миллионов. В компании заверяют, что у посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами их клиентов, передает РИА Новости.Сообщается также о мерах, предпринимаемых "Вымпелкомом" для немедленного удаления из Интернета любой информации, содержащей персональные данные клиентов. В частности, компания связалась со всеми файлообменными ресурсами, на которых была размешена информация о клиентах, и многие из них сразу согласились удалить ее.В компании, однако, фиксируют повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных. Помимо нарушения законодательства РФ это "свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию", считают в пресс-службе. Инцидент расследует служба безопасности компании, отметили в "Вымпелкоме", добавив, что компания будет признательна за любую информацию, которая поможет этой работе.