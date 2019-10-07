На светской премьере Комедии о том, как банк грабили в столичном МДМ собралось немало знаменитостей – Лариса Долина, Ольга Бузова, Яна Поплавская. Но пристальное внимание гостей было приковано к Алене Кравец. Любопытные граждане рассмотрели под облегающим платьем светской львицы заметно округлившийся животик.

На светской премьере "Комедии о том, как банк грабили" в столичном МДМ собралось немало знаменитостей – Лариса Долина, Ольга Бузова, Яна Поплавская. Но пристальное внимание гостей было приковано к Алене Кравец. Любопытные граждане рассмотрели под облегающим платьем светской львицы заметно округлившийся животик.Инстаграм Алены Кравец в эти дни разрывается. Люди поздравляют ее с беременностью и обсуждают явно заметный на фото животик. "Алена, у вас животик?! Вы в положении?! От Руслана, надеюсь?!", "Присмотритесь на видео – последние 2 секунды. Да вы и в лице округлилась, сразу заметно! Кто отец? Колитесь!", "Хорошо бы мальчик!" – пишут возбужденные люди. Причем видеоролик с красной дорожки премьеры собрал рекордные 217 тысяч просмотров всего за пару часов – так, видимо, хотелось всем увидеть беременную Кравец!..Сама Алена пока отказывается комментировать свое интересное положение. Она считает, что выставлять напоказ личную жизнь – не лучший способ прославиться."Я сейчас записываю песню, снимаю клип, запускаю свой парфюм, давайте про это поговорим, – говорит она. – А беременна ли я, от кого беременна и кем – это, мне кажется, не так интересно".Напомним, у есть дочь Даниелла от брака с бизнесменом Русланом Кравец. Но муж не позволяет светской львице видеться со своей кровиночкой. "Он заявил мне, что девочка теперь будет за границей учиться, а я ее больше не увижу, – рассказала ранее Алена – Я не смогу жить без моей Даниэллы, без моей кровиночки, моего темноглазого ангела. Я умоляла его позволить мне видеть дочку, стояла на коленях и рыдала – он остался непреклонен".Очевидно, муж считает, что Кравец не сможет воспитать из девочки приличного человека – ему не нравится ни ее образ жизни, ни растущая с каждым днем популярность, ни ухажеры...