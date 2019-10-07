В них пострадали 15 человек

Из-за большого количества неожиданно выпавшего снега во Владимирской области 6 октября произошло 9 аварий, в которых пострадали люди. Об этом Зебра-ТВ сообщили в ГИБДД по Владимирской области.Всего по данным полиции пострадало 15 человек, 1 – погиб. В Меленках около 17.00 24-летний водитель «шестерки» на скорости не справился с управлением и влетел в дерево. Водитель получил травму колена, а его 46-летний пассажир скончался на месте.Еще одно ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и Нижней Дубровы. Там «Фольсваген» на перекрестке врезался в пожарную машину, ехавшую на вызов с включенными сигнальными сиренами.Также в группе «Подслушано автомобилистов» появились фото «БМВ 6», улетевшей в кювет на М-7. По словам очевидцев, в машине, как и рядом с ней не было никого.