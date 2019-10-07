Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту гибели на пожаре в деревне Мясниково Гороховецкого района 6-летнего мальчика и его прабабушки.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту гибели на пожаре в деревне Мясниково Гороховецкого района 6-летнего мальчика и его прабабушки.Напомним, ночью 17 апреля.Сообщение о пожаре поступило в полночь. Пожарные - 4 единицы техники и 11 человек, прибыли на место уже через 20 минут. К этому времени огонь охватил более 80 квадратных метров и обрушилась кровля. Из горящего дома успел спастись мальчик 9 лет. Он пытался спасти шестилетнего брата, но ему не удалось. Погибшей прабабушке было 84 года.Было установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с электроплиткой. Прабабушка - инвалид по зрению ичасто оставляла чайник на плитке, забывая выключить электроприбор.Следствием установлено, что еще в 2016 году мама мальчиков вынуждено уехала в Гороховец на заработки. Работала по сменам, к детям приезжала только на выходные и праздничные дни, планировала перевезти сыновей в город. Фактически воспитанием малолетних мальчиков занимались бабушка и прабабушка. В целом семья находилась в трудной жизненной ситуации, относилась к малообеспеченным, что требовало от органов системы профилактики пристального внимания и оказания социальной поддержки. Однако меры по защите прав детей принимались не в полном объеме. По требованию следователя нескольким должностным лицам органов системы профилактики объявлены дисциплинарные взыскания. Уголовное дело расследованием прекращено по основанию гибели лица, подлежавшего привлечению к ответственности.