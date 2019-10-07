Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству Украины упростить процедуру прохождения граждан и перемещения товаров через контрольно-пропускные пункты на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Эксперты считают, что упрощение пограничного контроля с Донбассом может свидетельствовать о приближающемся завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству Украины упростить процедуру прохождения граждан и перемещения товаров через контрольно-пропускные пункты на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Эксперты считают, что упрощение пограничного контроля с Донбассом может свидетельствовать о приближающемся завершении войны.На официальном сайте президента Украины был опубликован текст указа №738, который касается изменения правил прохождения пограничного контроля в зоне разграничения между территорией Донбасса, находящейся под контролем Киева и находящийся под защитой ополчения. Документ адресован украинскому правительству."Безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров", – цитирует "" текст распоряжения Владимира Зеленского. Кроме того, он поручил организовать на КПП возможности для оказания медицинской помощи, а также помощи инвалидам и другим маломобильным группам лиц.На фоне подобных сообщений в Донецкой народной республике передали в ОБСЕ сведения о начале устранения нарушений, препятствующих началу отвода сил вдоль линии разграничения. Аналогичный документ подготовила и направила украинская сторона.Материал дополняется.