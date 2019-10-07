Злоумышленник снимал элементы с установок, деформировал их на станке, чтобы уменьшить размер, после чего похищал.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года в полицию обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие, что с одной из установок пропали металлические элементы. Сумма причиненного ущерба превысила 27 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество в гараже фигуранта.По версии следствия, злоумышленник снимал элементы с установок, деформировал их на станке, чтобы уменьшить размер, после чего выносил с территории предприятия, планируя в дальнейшем сдать в пункт приема лома.В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.