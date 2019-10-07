Украденное он планировал сдать в пункт приема металлолома

В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в краже металлических элементов с предприятия, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В августе представители одного муромского предприятия сообщили в полицию, что с установки пропали металлические элементы, стоимостью 27 000 рублей. Оказалось, что их украл работник компании. Конструкцию нашли у него в гараже.По версии следствия, обвиняемый снимал с установок элементы, уменьшал их в размере на станке и выносил, планируя потом сдать в пункт приема металлолома.