Таким образом коммунальщики экономили электроэнергию

Жителям деревни Потапково Гусь-Хрустального района включали воду лишь с 8.00 до 20.00, чтобы сэкономить электроэнергию на ее подачу.«По информации администрации Гусь-Хрустального района и администрации муниципального образования поселок Добрятино, на территории которого находится деревня, подача воды в определенное время обусловлена необходимостью снижения расхода электроэнергии для ее подъема. Вместе с тем, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов определено, что исполнитель услуги обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», - заявили в прокуратуре по Владимирской области.Узнав о нарушениях, местная прокуратура обязала предоставить жильцам коммунальные услуги в полном объеме.