Штабные подразделения органов внутренних дел - многоуровневая система, занимающая одно из ключевых мест в структуре МВД России.

С 7 октября 1918 года начинается отсчет официальной истории штабных подразделений в системе МВД. Именно в этот день в 1918 году в советской милиции были созданы Инструкторский и Информационный отделы, ставшие прообразами современной штабной службы. Через достаточно короткое время их было решено объединить в Инструкторско-инспекторский отдел.В 1934 году в СССР была создана Главная инспекция НКВД. Она просуществовала до 1957 года. Значительному реформированию штабная служба была подвергнута в период конца 1960-х — начала 1980-х годов.В конце 60-х годов прошлого века повсеместно было завершено создание организационно-инспекторских подразделений. В начале 70-х годов их было решено преобразовать в штабы. К концу 1982 года штабы имелись уже во всех советских министерствах и управлениях внутренних дел.Сегодня значительная часть штабной работы автоматизирована. Сотрудники работают со сложно структурированными компьютерными программами, которые позволяют им оперативнее выполнять поставленные перед служебные задачи. Но, никакая компьютерная техника не будет работать без грамотных специалистов, умеющих мыслить логически и быстро принимать грамотные решения.***Подполковник внутренней службы в запасе Лариса Никулова посвятила службе в органах внутренних дел больше 20 лет. Решение работать в правоохранительных органах Лариса Геннадьевна приняла еще в школе. С детства любила читать детективы и смотреть фильмы про милиционеров. Мечта сбылась, но не сразу.После окончания школы Лариса Никулова, получив сначала среднее, а затем - высшее педагогическое образование, 5 лет работала в детском саду. Но мечта носить погоны ее не оставляла.Ее путь в ОВД начался в 1997 году с должности инспектора по кадрам ЛОВД на станции Петушки, затем она занимала должность заместителя начальника 3 отдела внутренних дел УВД по Владимирской области. Параллельно со службой получила второе высшее образование - юридическое. В 2011 году Лариса Никулова была назначена старшим инспектором отделения информационного обеспечения штаба ОВД Петушинского района, и за год «выросла» до начальника штаба ОМВД России по Петушинскому району.Лариса Геннадьевна руководила Штабом ОМВД России по Петушинскому району с 2012 года по 2018 год. В немногочисленном коллективе, состоящему только из женщин, сложилась хорошая дружеская и, в то же время, деловая атмосфера, которая распространялась не только на сотрудников отдела. На протяжении шести лет при непосредственном участии начальника Штаба проходило плодотворное взаимодействие с Общественным советом при ОМВД России по Петушинскому району. Сегодня оно активно продолжается.После ухода в 2018 году на заслуженный отдых, Лариса Геннадьевна не оставила службу и родной коллектив. Сейчас ветеран трудится в штабе на вольнонаемной должности аналитика, а также входит в состав Совета ветеранов при ОМВД России по Петушинскому району, принимает активное участие в подготовке и проведении праздников и других мероприятий, которые проходят в Отделе.Лариса Геннадьевна отмечает, что сегодняшняя её деятельность едва ли была бы такой же успешной без той базы, которая получена во времена несения службы в Штабе.Свободное от работы время Лариса Геннадьевна посвящает своим внукам. А их у нее трое. И всех Лариса Геннадьевна активно привлекает к мероприятиям. В преддверии Дня Победы внуки под руководством бабушки записали видео, в котором проникновенно прочитали стихи о важности сохранения мира на земле, поддержав Всероссийскую акцию «Голос памяти».Лариса Геннадьевна про работу говорит так: «Наша служба хоть и незаметна с первого взгляда, но без работы организационного и контрольного характера, которую осуществляют именно сотрудники Штаба, без статистических данных просто не обойтись, ведь это показатель работы всего отдела. Всех ветеранов и действующих сотрудников я искренне поздравляю с нашим общим профессиональным праздником!»***Светлана Артемьева пришла на службу в МВД в 2017 году, с июля 2019 года назначена на должность инспектора отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по городу Владимиру.- Главные качества работника штабного подразделения – это, прежде всего, скорость, внимательность, чёткость, скрупулезность и профессиональная грамотность, а также ответственность, и стрессоустойчивость, - считает молодой сотрудник.Да, сотрудники штаба, не занимаются задержанием злоумышленников, не выезжают на места происшествий, не расследуют уголовные дела, но владеют информацией, от которой также зависит успех расследования. Именно инспектор информационного обеспечения штаба ведет учет, регистрацию и статистику совершаемых преступлений на территории города.Регистрация информации, внесение в базы необходимых данных, рассмотрение обращений граждан – далеко не весь перечень обязанностей, которые выполняет специалист данного направления деятельности. Расслабляться после непростых рабочих будней помогают любимые увлечения – полеты на мотопараплане, чтение и написание стихов.Отец Светланы всю жизнь был летчиком, бортовым инженером на вертолете. Жизнь девушки всегда была тесно связана с авиацией, но непосредственно всех тонкостей сотрудники полиции коснулась в 2015 году, когда предложили поучаствовать в восстановлении взлетной полосы в Камешковском районе. Светлана согласилась. С тех пор все свободное время она посвящает летному клубу и мотопараплану.***Наталью Ивановну Павлову в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» знают все, ведь она одна из тех, кто, отправившись на заслуженный отдых, продолжил работу в родном Отделе полиции.Наталья Ивановна училась в Красноэховской средней школе и с детства мечтала стать учителем начальных классов. Окончив школу, она уехала из родного поселка в Муром, окончила педагогическое училище и 10 лет отработала воспитателем в Гусевском детском комбинате.Вышла замуж, родила дочку, а после декретного отпуска Наталья Ивановна встала перед фактом: в детском саду ремонт, с работой тяжело. В это время в Музее хрусталя проводился набор в группу охраны. Воспитатель решила сменить сферу деятельности, и успешно трудилась в музее, когда попала в поле зрения кадровой службы ОВД.Наталью Ивановну, имевшую педагогическое образование, пригласили на службу в инспекцию по делам несовершеннолетних. За полтора года сотрудница положительно себя зарекомендовала, и в 1987 году ей предложили должность инспектора по учетно-регистрационной работе в структуре штаба ОВД.Наталья Ивановна ушла в отставку в звании майора милиции через 24 года. За прошедшее время Наталье Ивановне неоднократно предлагали другие должности. Однако, как говорит майор милиции в запасе, «приработалась» и менять место службы не захотела. Начальство настаивать не стало, было видно: человек на своем месте.Наталья Ивановна за годы службы проявила такие качества, как исключительная внимательность в работе с документами, терпение и такт в общении с коллегами и гражданами. У нее сложились хорошие отношения с коллегами по службе.Добрая и отзывчивая по характеру, Наталья Ивановна проявляет строгость в принципиальных деловых вопросах и сейчас, когда работает инспектором по контролю за исполнением поручений отделения делопроизводства и режима МО МВД России «Гусь-Хрустальный».***Владимир Борисович Лапушкин о работе в милиции не мечтал. После школы немного проработал на заводе (был в звене оперативного комсомольского отряда), а в 1970-м призвали в армию, в ракетные войска . Демобилизовался. Замполит из ЛОВД предложил служить в милиции. Придя на службу, Владимира Борисовича направили учиться в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции. Через два года получил диплом и поступил в распоряжение Горьковского ЛОВД на транспорте. Был старшим оперуполномоченным ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности).В ЛОВД регистрировали много краж и хищений. Однажды Лапушкин задержал двух беглых преступников из Свердловской области.Поступило сообщение, что в поезде с мужчины сняли шапку и пальто, а подозреваемые вышли на станции «Новки». По дороге к вокзалу обнаружили шапку, потом и самих воришек. При них был чемодан с новыми вещами – все с этикетками. Заподозрили их в ограблении магазина и задержали до выяснения всех обстоятельств.. Через пару дней в Ковров прибыл поезд «Свердловск-Москва». Из него вышли милиционеры и работники прокуратуры, пояснившие, что задержанные совершили несколько убийств, наряду с ограблениями в магазинах.- Их искали не один год, а нашли мы, можно сказать, случайно», - говорит Владимир Борисович.В 1979 году поступил на заочное отделение в Горьковскую высшую школу МВД СССР. В 1984 году, окончив учебное заведение, Владимир Борисович перевелся в Ковровский ОВД по г.Коврову и району на должность старшего инспектора по охране общественного порядка, курировал работу с ДНД. В начале 1985-го Владимира Борисовича назначили командиром роты ППС.- Это одно из крупнейших подразделений, которое было в Отделе, 50 человек личного состава, - вспоминает Владимир Борисович.Пик работы в ППС приходился на 90-е, когда был всплеск краж, грабежей, разбоев. Основной вид преступления - это грабежи. Среди похищенного имущества в то время преобладали меховые шапки. Случались и казусы.Владимир Борисович вспоминает:- Из-за шапки чуть не арестовали мужчину, который, якобы, снял ее с женщины в троллейбусе. На самом деле головной убор слетел и лежал в капюшоне.Сотрудники ППС были в курсе всех преступлений, анализировали криминогенную обстановку, усиливали наряды в проблемных районах, помогали сотрудникам уголовного розыска задерживать подозреваемых. Руководство доверяло нам,- говорит Владимир Борисович,- знало, что не подведем.В 1994 году ОВД преобразовали в УВД, увеличился штат. Появился штаб. Лапушкину предложили должность начальника Штаба-зам. начальника УВД, где он прослужил вплоть до ухода на заслуженный отдых.Под руководством Владимира Борисовича организовано и проведено множество оперативно-профилактических мероприятий наложено взаимодействие с силовыми ведомствами и структурами, оказано содействие при расследовании преступлений по горячим следам. Подполковник милиции Лапушкин находил неординарные пути решения любых задач. Штабное подразделение стало действенным управленческим звеном в Ковровском Управлении внутренних дел.Уйдя в отставку, подполковник милиции преподавал уголовное право в техникуме, работал в охранных структурах крупных предприятий города.Сейчас Владимир Борисович, находясь на заслуженном отдыхе, ведет активную работу в ветеранской организации МО МВД России «Ковровский».Дело отца продолжает сын Артем. Окончив Владимирский юридический институт с красным дипломом, Артем Владимирович пришел на службу в отдел уголовного розыска, а в 2018 году возглавил подразделение. Подполковник полиции Артем Лапушкин благодарит своего отца за жизненный пример и старается во всем ему подражать.***В разное время Штаб ОМВД России по Юрьев - Польскому району возглавляли Бабнеев Александр Венерович, Савельев Владимир Сергеевич, Володин Александр Евгеньевич. Их дело продолжает подполковник внутренней службы Анастасия Кривоногова, которая возглавила подразделение более 9 лет назад. В ее непосредственном подчинении находятся инспектор группы информационного обеспечения Ольга Тихопоева, инспектора направления анализа, планирования и контроля Анастасия Дорофеева и Александра Никонова, статистик штаба Валентин Венедиктов.Каждый из сотрудников ведет свое направление деятельности. Эта работа кропотливая, требует особого внимания, немедленного принятия решения и его исполнения. Человек, работающий в штабе, должен обладать аналитическим складом ума, уметь логически мыслить, но самое главное – обладать желанием работать и совершенствовать свое профессиональное мастерство.Анастасия Геннадьевна пришла в Штаб еще в 1998 году, на должность инженера-программиста, затем «выросла» до старшего инспектора УРД (учетно-регистрационной дисциплины). Уже на тот момент она поняла, что нашла свое призвание, свое место. Работа, связанная с большим объемом информации и статистическими данными захватила и увлекла. В тонкостях штабной работы ей помогал разобраться начальник Штаба Александр Евгеньевич Володин, за что подполковник внутренней службы благодарна ему и по сей день.За годы службы Анастасия Геннадьевна зарекомендовала себя грамотным, ответственным и целеустремленным сотрудником, любящим свое дело, за что неоднократно поощрялась руководством. В своем коллективе подполковник внутренней службы пользуется заслуженным уважением, сотрудники ее ценят и всегда знают, что могут обратиться за помощью.- В профессиональный праздник ветеранам и действующим сотрудникам Штаба хочется пожелать здоровья и семейного благополучия. Долгих лет жизни родным и близким, ведь именно с их поддержкой мы достигаем поставленные цели и преодолеваем трудности. Успехов в работе и, конечно же, карьерного роста!" – говорит начальник Штаба ОМВД России по Юрьев - Польскому району Анастасия Кривоногова.