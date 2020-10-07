Его еще при жизни называли легендой. Им восхищались не только в России, но и за рубежом: в Америке, Европе, Азии.

"Король русской тройки" - 93 года назад родился Владимир Иванович Фомин - наш земляк, возродивший русскую тройку.Его еще при жизни называли легендой. Им восхищались не только в России, но и за рубежом: в Америке, Европе, Азии. В 1954 году открывать ВДНХ должна была русская тройка. Но секрет к тому времени был утерян - птица-тройка осталась только на картинках. Возрождать ее поручили опытному тренеру-наезднику Владимиру Фомину. Практически ни один советский фильм, в котором снималась тройка лошадей, не обошелся без Владимира Ивановича - его приглашали как консультанта. В их числе: "Война и мир", "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев". А в фильме "Морозко" кроме тройки лошадей пришлось "съезжать" еще и тройку свиней. Фомин тогда сам сшил для них маленькую сбрую. Некоторые рекорды, установленные "Королем русской тройки", не удалось побить до сих пор.