В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области.

В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области. В нем принимают участиепервый замгубернатора Сергей Шевченко, руководители департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представитель регионального Управления Роспотребнадзора.По словам Шевченко,региональному здравоохранению выделено дополнительно 270 миллионов на борьбу с коронавирусом, денежные средства получили6-я инфекционная больница,ОКБ, больница Гусь-Хрустального, где тестируют наCOVID-19. Ограничительные мероприятия будут вводить точечно по ситуации с заболеваемостью.Первый замгубернатора попросил отказаться от массовых мероприятий, концертов.Руководитель департамента образования Ольга Беляева сообщила, что все педагоги носят маски, дети разделены по потокам. Заболевания точечные в 13 дошкольных образовательных организациях. По ОРВИ и ковид 163 человека отправлены на карантин.Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу.В Судогде одну школу закрыли вчера, дети ушли на «дистанционку».Новый директор департамента здравоохраненияЕлена Утемова сообщила, что на данный момент в регионе организованы 723 койки для больных коронавирусом, 78% коек занято. Ещё 100 могут открыть в Александрове и Петушках. Готов стационар в Судогде и Гусь-Хрустальном. Статус ковидного госпиталя хирургическому корпусу ОКБ возвращать пока не планируют. Учитывая, что 400 коек там для высокотехнологичной помощи. Власти следят за ситуацией. По количеству тестирования мощность 2000 тысяч в сутки, сейчас производится 1900. 55 миллионов рублей направят на тестирование. В кратчайшие сроки уровень тестирования пообещали повысить. Экспресс-тестирование занимает 10-15 минут.На вопрос "Вестей" о проведении МСКТ, глава облздрава ответила, что в течение недели решат вопрос о проведении в 2 частных медицинских центрах по ОМС. На следующей неделе определятся по стоимости. Будут делать круглосуточно.На сегодня во Владимире не хватает коек. Открытие специализированных отделений в Судогде и Гусь-Хрустальном поможет разгрузить стационары в областном центре.Все подробности с брифинга – в выпусках «Вестей» в 14.25 и 21.05.