10 тысяч километров прошли спасатели в поисках пропавшего мальчика во Владимирской области.

10 тысяч километров прошли спасатели в поисках пропавшего мальчика во Владимирской области. Поиски идут уже десять дней. Задействовано сотни человек, 400 пеших поисковых групп, выполнено 543 задачи. Пишут волонтеры «» на своей странице в соцсетях.Напомним, семилетний пропал 28 сентября в поселке Горки Камешковского района. Он не вернулся домой после уроков. - родители, четверо детей и бабушка приехали в Россию из Луганской народной республики. Три года назад купили дом в Горках. Они благодарят всех людей, которые откликнулись на призыв о помощи. Мама Савелия говорит - не ожидала, что их будет так много.Волонтерский штаб работает круглосуточно. На месте продолжают выполнять задачи добровольцы «ЛизаАлерт», сотрудники Следственного комитета РФ, полиции, военные, а также специалисты и сотрудники МЧС, СПСЧ, АСС ВО, АСФ ВО, ГИМС, прокуратуры, администрации Камешковского района и области и просто неравнодушные местные жители. Новые маршруты отрабатывают кинологические расчеты "ЛизаАлерт" и МВД. Продолжается осмотр снимков беспилотников.Волонтеры поблагодарят всех за помощь. Каждый вклад в поиск бесценен. На данный момент поисковикам нужны: вода без газа питьевая в пластиковых бутылках 0,5 л, энергетики безалкогольные.Если вы хотите помочь, позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.Волонтёры заявляют, что будут продолжать поиски до тех пор, пока будет возможность это делать, и пока есть надежда.