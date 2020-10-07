Неожиданная встреча произошла в сосновых посадках перед деревней Богданцево Владимирской области.

Неожиданнаявстреча произошла на пикнике семьи в сосновых посадках перед деревней Богданцево Владимирской области.Я, если честно, думала, что это чихуа-хуа сначала. Вот если кто-то увидит это видео и нас не загрызет его безумная мать или отец, то это не чихуа-хуа. Это кабан дикий.Такое знакомство с диким животным, даже если оно небольшого размера, может быть опасно, напоминает Руслан Жуков, биолог. Если вы увидели млекопитающее, к нему можно подойти на незначительное расстояние и сфотографировать. Подходить к животному близко и кормить его не стоит. С млекопитающими можно пообщаться в зоопарке, где будет безопасно находиться всей семье.Руслан Жуков, биолог: «Видео получилось очень милым, но все же стоит помнить, что общение с млекопитающими небезопасно для человека. Прежде всего потому, что они переносят различные заболевания, например, бешенство. И также могут переносить различных паразитов, клещей и мух-кровососок. Более того, если вы контактируете с молодыми млекопитающими, то их родители, преимущественно матери, могут защищать свое потомство и нанести человеку различные увечья».Мария Городская