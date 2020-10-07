Как ищут первоклассника, пропавшего в Камешковском районе?

Тысячи людей с надеждой на чудо следят за ходом поисков семилетнего Савелия Роговцева.Время - золотоКак и другие сверстники, мальчик ездил на школьном автобусе учиться из населённого пункта Горки в Камешково. 28 сентября после занятий он вернулся в родное село. Ребёнок вышел на остановке, которая располагалась в нескольких сотнях метров от дома, и пропал.Искать начали в тот же вечер. Волонтёры из поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС и полицейские в первую ночь обошли большую территорию, тщательно изучили ближайшие леса и поля. На следующий день областной Следственный комитет по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Однако поиски не остановили, наоборот - усилили.- Уже неделю ищут (информация актуальна на утро 5 октября) бесследно пропавшего Савелия, - пишет наша читательница Ольга Комарова. - Каждый час захожу в интернет, проверяю - может, уже нашли? Хоть вести и неутешительные, но я всё равно надеюсь на чудо и, самое главное, на профессионализм спасателей, полицейских и волонтёров. Расскажите, как ведут поиски?Спасатели делают всё возможное. Представители региональных СМИ наглядно убедились в этом, когда на 4-е сутки поисков приехали в штаб отряда «Лиза Алерт», который располагался в ДК села Горки.- Сейчас (1 октября) мы уже «проработали» достаточно большую территорию, - говорит координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александр Щукин. - Мы просмотрели дороги, поля и леса. Осмотрели заброшенные объекты и прочие места, где мог бы находиться ребёнок. К сожалению - пока безрезультатно. Нам катастрофически не хватает свидетельских показаний. Особенно от автолюбителей, которые могли оказаться в период пропажи мальчика в селе Горки. В социальных сетях к нам поступает много информации о судьбе Савелия, мы её проверяем, но, к сожалению, она вся недостоверная.Ищут «всем миром»Недалеко от населённого пункта, кроме волонтёров, работали десятки специалистов различных структур, в том числе военные. Солдаты выстраивались «цепью» и медленным шагом двигались по окрестным полям, тщательно осматривая каждую яму и канаву.Также в поисках задействовали большое количество современной техники. С воздуха разведку вели беспилотные летательные аппараты, а в первый день, как говорили очевидцы, в небе видели вертолёт. Местные водоёмы тщательно осматривали водолазы - сотрудники МЧС и волонтёры.Множество поисковых групп изучали территорию на автотранспорте, в том числе на вездеходе. Не оставалось в стороне и конное подразделение, особенно эффективное в условиях бездорожья. Пропавшего мальчика искали кинологи со специально обученными собаками. Однако больше всего людей (в зависимости от времени суток работали одновременно от 50 до 300 добровольцев) искали Савелия в составе пеших групп. Как сообщают в спасательном отряде, к концу первой недели поисков волонтёры-пешеходы отработали более 470 задач.Огромную работу проделывают в социальных сетях.- Мы хотим попросить людей не писать нам в интернете комментарии от разных «экстрасенсов», не засорять странички огромным количеством предположений, чтение которых занимает наше время, - говорит представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова. - В сотнях бесполезных комментариев может затеряться действительно полезная информация. Ею могут владеть люди, которые проходили или проезжали через село или его окрестности в период пропажи ребёнка.Илья МорозовНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области, капитан внутренней службы Ирина Гавриченко:- Приметы Савелия Роговцева: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Он был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки и синие кроссовки. На плечах у мальчика был чёрно-зелёный рюкзак, а на голове тёмно-синяя шапка. Если вам что-либо известно о местонахождении Савелия, сообщите информацию по телефонам: 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.