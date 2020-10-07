Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит ответ на санкции Евросоюза. Политик будет до последнего бороться за власть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит ответ на санкции Евросоюза. Политик будет до последнего бороться за власть.На прошлой неделе Министерство иностранных дел республики призвало Польшу и Литву сократить число дипломатов до 18 и 14 соответственно. Представители ведомства публично обвинили эти страны в попытке вмешаться во внутренние дела Белоруссии.Минск решил обострить дипломатические отношения с Западом, потому что ему больше нечем ответить на санкционный список, объяснил политолог Павел Усов. "Власти подчеркивают, что они готовы к широкой конфронтации с ЕС и Соединенными Штатами", – отметил эксперт.Павел Усов напомнил, что с первых лет президентства Александр Лукашенко плевал на международные соглашения и нормы. Так, в конце 90-х годов глава государства потребовал, чтобы европейские дипломаты покинули свои резиденции в Дроздах.Политолог не исключил, что для сохранения власти белорусский президент может пойти на жесткие меры: усиление границ и даже установление железного занавеса. В таком случае жители страны лишатся возможности отправиться за границу.Борьба с Евросоюзом сильно ударит по экономической ситуации в республике, сообщает UDF.by. " готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия граждан", – выразил мнение Усов.