Суд отказал Елене Карповой в удовлетворении её требований в полном объёме.

Поводом для обращения Карповой Е.Г., Полякова А.В. и Жаворонковой Я.С. в Собинский городской суд Владимирской области послужил видеоролик, размещённый на YouTube, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда. Сюжет называется «Красные новости Собинского района».Истцы полагали, что информация, распространяемая ответчиком, не соответствует действительности, порочит их честь, достоинство и деловую репутацию. Они просили признать озвученные в репортаже сведения недействительными, обязать автора опубликовать опровержение и взыскать с него компенсацию морального вреда.Изучив материалы дела, суд не усмотрел оснований для удовлетворения иска.«Высказывания ответчика носят оценочный характер, являются выражением субъективного мнения автора, не содержат сведения о фактах, достоверность которых может быть и должна быть проверена на предмет их соответствия действительности. Из содержания высказываний усматривается отрицательное отношение ответчика к деятельности одного из истцов», - пояснили в пресс-службе ведомства.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.