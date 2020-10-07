Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что говорить о достижении плато или прохождения пика по коронавирусу COVID-19 в стране пока рано. Но это не добавляет ситуации драматизма. По ..

Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что говорить о достижении плато или прохождения пика по коронавирусу COVID-19 в стране пока рано. Но это не добавляет ситуации драматизма.По мнению Малинниковой, эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем, в больницах хватает мест для зараженных инфекцией. Однако положение дел могут ухудшить сезонные вспышки респираторных заболеваний, таких как простуда и грипп, сообщает .