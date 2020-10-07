Происшествие произошло на улице Лакина

Вечером 6 октября в 21:46 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на улице Лакина. В доме №149А полыхала квартира №57, сообщает пресс-служба МЧС региона.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Огонь был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В горевшей квартире спасатели обнаружили женщину, находившуюся без сознания. Они вынесли пострадавшую на свежий воздух и до приезда медиков оказали ей первую помощь. Жизнь 59-летней жительницы Владимира удалось спасти.Отметим, что из дома были эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей.«В результате возгорания пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара», - добавили в пресс-службе ведомства.