За восемь месяцев 2020 года количество абонентов Wink в Центральном федеральном округе выросло на 30 % и составило почти 830 000 человек. Приложение видеосервиса установлено более чем на 1,5 миллиона

За восемь месяцев 2020 года количество абонентов Wink в Центральном федеральном округе выросло на 30 % и составило почти 830 000 человек. Приложение видеосервиса установлено более чем на 1,5 миллиона устройств жителей центральной России. Около трети установок приходится на мобильные устройства под управлением Android. Популярность сервиса Wink обусловлена качественным и лицензионным контентом, а также новыми