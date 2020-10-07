Оперативный штаб опубликовал в среду свежие данные статистики. Ситуация с коронавирусом в стране становится все напряженнее.

Оперативный штаб опубликовал в среду свежие данные статистики. Ситуация с коронавирусом в стране становится все напряженнее.За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 11 115 граждан в 85 регионах страны. Победили вирус 6 699 россиян. Жертвами стали 202 пациента.Большинство новых случаев зарегистрировали в Москве – 3 229. Далее следует Санкт-Петербург с 456 инфицированными. На третьем месте оказалась Московская область, где болезнь подхватили 395 местных жителей.Рост заболеваемости COVID-19 в России был ожидаем. Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн рассказал, что в осенний период люди чаще всего подвержены простудам и болезням верхних дыхательных путей.Также специалист предупредил, что новая вспышка коронавируса в России будет жестче, чем предыдущая. К счастью, отечественная система здравоохранения готова к предстоящим вызовам.Материал дополняется.