Лидер по количеству новых заболеваний - Гусь-Хрустальный.

К 7 октября количество заражённых коронавирусом во Владимирской области выросло до 7 657 человек.За истёкшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев, что на 3 меньше, чем 6 октября.Все они распределились по 12 муниципалитетам. В лидерах по числу инфицированных – Гусь-Хрустальный, где заболели 10 человек.Остальные случаи распределились следующим образом:в Муромском районе – 9;во Владимире - 9;в Собинском районе - 5;в Гороховецком районе - 5;в Александровском районе - 4;в Юрьев-Польском районе - 4;в Селивановском районе - 4;в Вязниковском районе - 3;в Петушинском районе - 2;в Радужном - 1;в Кольчугинском районе – 1.