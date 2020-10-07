Лидер по количеству новых заболеваний - Гусь-Хрустальный.
К 7 октября количество заражённых коронавирусом во Владимирской области выросло до 7 657 человек.
За истёкшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев, что на 3 меньше, чем 6 октября.
Все они распределились по 12 муниципалитетам. В лидерах по числу инфицированных – Гусь-Хрустальный, где заболели 10 человек.
Остальные случаи распределились следующим образом:
в Муромском районе – 9;
во Владимире - 9;
в Собинском районе - 5;
в Гороховецком районе - 5;
в Александровском районе - 4;
в Юрьев-Польском районе - 4;
в Селивановском районе - 4;
в Вязниковском районе - 3;
в Петушинском районе - 2;
в Радужном - 1;
в Кольчугинском районе – 1.