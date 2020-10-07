Ущерб составил 250 000 рублей.

2 октября на мобильный телефон женщины позвонили. К ковровчанке обратился мужчина, который, по классике жанра, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает МО МВД РФ «Ковровский».Мужчина поинтересовался не подавала ли пенсионерка заявку на смену номера, на что получил отрицательный ответ. Незнакомец пояснил, что некие шарлатаны оформили на её, якобы, изменённый номер кредит - 250 000 рублей. В ходе беседы он убедил доверчивую женщину взять потребительский кредит на сумму 250 тысяч рублей, а деньги перевести на безопасные счета.Оформив заём, жительница Коврова сняла деньги в банкомате и перевела их на номера мобильных телефонов, продиктованные аферистом.В результате следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы рекомендуют не доверять незнакомым гражданам, а информацию проверять у официальных представителей банков.Добавим, что в работу по профилактике финансовых и экономических преступлений во Владимирской области включились региональные СМИ. Так, 21 октября, с 10.00. до 14.00 в г. Ковров, в Дом культуры и техники «Родина» (ул. Волго – Донская, 1 А) приедет . Специалисты проведут консультации с населением и ответят на интересующие вопросы.