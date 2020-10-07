11 млн рублей направлено во Владимирской области на грантовую поддержку муниципальных организаций в сфере образования.

11 млн рублей направлено во Владимирской области на грантовую поддержку муниципальных организаций в сфере образования. По миллиону рублей получат победители регионального конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 2020 году. Всего их три.Одним из победителей конкурса признан Муромский муниципальный лагерь "Озёрный". По информации портала , в планах администрации провести фасадные работы на корпусах, а также замену электромонтажного оборудования. Лагерь находится в сосновом бору вблизи естественного водоема – озера Свято. Вода озера обладает повышенным содержанием серебра, насыщена хвоей. Благоприятный климат, великолепные пейзажи, чистый воздух – все это способствует идеальному, здоровому детскому отдыху. Ребята здесь проводят максимум времени на свежем воздухе, среди сосен, принимая участие в творческих и спортивных мероприятиях.