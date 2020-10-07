Из 90 заявок на участие в региональный отборочный тур прошли 34 заявки.

Во Владимире прошел финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель 2020». Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Дарья Шалдина из Кольчугина с проектом по выращиванию ремонтантной малины «Полька» «Моя малинка». В качестве приза она получила от благотворительного фонда «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на воплощения своего проекта. Сообщается на "Опоры России".«Я мама двоих детей, – рассказывает Дарья о том, как возникла идея проекта, – младший мой ребенок родился глубоко недоношенным на 26 недели, весом 920 гр. Это сподвигло меня заняться выращиванием ремонтантной малины, которая дает урожай с июля по ноябрь", - поделилась Дарья.Финалу предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства. Из 90 заявок на участие в региональный отборочный тур прошли 34 заявки. Именно они и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов.